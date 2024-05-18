Андрей Сахаров 50 лет назад написал статью «Мир через полвека». О чем она? Каким он представлял наш мир? Что из этого вышло?

«Рабочая» и «заповедная» территории

Мир поделится на территории, которые условно названы «рабочей» и «заповедной».

«Рабочая» меньше по площади, с большей плотностью населения. Здесь ведется сельское хозяйство, работают гигантские заводы. Люди живут в «сверхгородах», в центре которых — многоэтажные «дома-горы» с искусственным климатом и автоматизированными кухнями. Но большую часть территории «сверхгородов» занимают коттеджи с садами, детскими учреждениями, спортивными площадками, бесшумным транспортом.

«Заповедная» территория предназначена для отдыха и поддержания природного равновесия. Люди проводят здесь около 20% времени и «живут в палатках или домах, построенных ими, как дома их предков». Они «не только отдыхают, но и трудятся руками и головой, читают книги, размышляют».