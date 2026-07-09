НПЗ «Роснефти» в Саратове остановил переработку нефти после атаки украинских беспилотников

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, которым владеет «Роснефть», остановил переработку после атаки украинских беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По данным агентства, дроны поразили установку первичной переработки нефти CDU-6 производительностью 20 тысяч тонн в сутки. Это единственная такая установка на предприятии.

Reuters отмечает, что этот завод уже дважды приостанавливал работу после атак беспилотников и раньше — в марте и мае.

Накануне губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки в ночь на 8 июля погиб один человек и еще несколько получили ранения, а также были повреждены «объекты гражданской промышленности». Он не уточнил, о каких объектах идет речь.

В 2024 году Саратовский НПЗ переработал 5,8 миллиона тонн нефти — это составило 2,2% от общего объема нефтепереработки в России на тот момент, отмечает Reuters.

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