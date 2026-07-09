В Ставропольском крае и в Тверской области после атаки украинских беспилотников загорелись нефтебазы. Под Таганрогом под удар попали два танкера

В Твери в результате атаки беспилотников загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза», сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев.

Пожарные локализовали возгорание. По предварительным данным властей, среди местных жителей и персонала предприятия пострадавших нет.

Как сообщает издание Astra, нефтебаза, о которой идет речь, — дочернее предприятие ПАО «Сургутнефтегаз». Предприятие обеспечивает бензином и топливом собственную сеть из 52 автомобильных заправок и оптовые поставки по Тверской области. Судя по опубликованным до атаки снимкам, нефтебазу пытались защитить антидроновыми сетками.

В Ставропольском крае в результате атаки украинских беспилотников произошел пожар на территории промышленного объекта в хуторе Вязники, сообщил глава региона Владимир Владимиров. Что это за объект, он не уточнил.

Изначально Владимиров объявил, что рисков распространения огня на жилые дома нет. Но позже уточнил, что пожар усилился — огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. Жителей ближайших к предприятию домов эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Astra также пишет, что в Ставропольском крае горит нефтебаза. Первоначально российское издание и украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ сообщили со ссылкой на фото и видео очевидцев, что загорелась нефтебаза «Лукойл-Югнефтепродукт»⁠ в Михайловске. Она находится примерно в километре от нефтебазы в Вязниках. Однако потом уточнили, что горит база в Вязниках.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в Таганрогском заливе украинские беспилотники второй день подряд атаковали два танкера. Суда повреждены, на них произошли пожары. Пострадавших нет, экипажи танкеров эвакуировали.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все округа на занятой войсками РФ территории оказались полностью или частично обесточены. Украинские военные атакуют дронами электроподстанции и другие объекты инфраструктуры на занятых войсками РФ территориях.

Минобороны РФ отчиталось, что к утру 9 июля российские силы ПВО перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотника над России, аннексированным Крымом и Азовским морем.

Украинские беспилотники в последние месяцы практически ежедневно наносят удары по нефтяным предприятиям в России. Под удары попали все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы страны. На фоне атак в России усугубился топливный кризис.