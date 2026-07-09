Мединский написал пьесу о генерале, убитом во время восстания декабристов. Ее поставят в Малом театре

В Малом театре в сезоне 2026/2027 выйдет спектакль о восстании декабристов по пьесе Владимира Мединского, рассказал актер театра Владимир Дубровский в интервью газете Tula.aif.ru 28 июня.

Актер давал интервью после прошедшего в Туле спектакля Малого театра, поставленного по другой пьесе Мединского под названием «Смута. 1609–1611 гг.». Дубровский назвал Мединского «одним из самых популярных» авторов. Затем его спросили, смотрит ли он лекции Мединского.

Да, с удовольствием смотрю. Более того, Мединский написал новую пьесу про декабристов. Ее герой — , которого застрелили на Сенатской площади. Там нет прямых суждений — плохо это было или хорошо. Но был поступок. В следующем сезоне спектакль должен выйти в Малом театре.

Журнал «Театрал» пишет, что спектакль поставит главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский. Роль Милорадовича исполнит Дмитрий Харатьян.

Владимир Мединский был министром культуры с 2012 по 2020 год, а затем стал помощником президента России. Кроме того, Мединский возглавляет созданное по его же инициативе Российское военно-историческое общество (хотя историком он не является, а его диссертация не имеет отношения к науке) и соавтор единой линейки учебников по истории России для школьников.

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