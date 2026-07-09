Из танкера, затонувшего в Керченском проливе в декабре 2024 года, снова начала вытекать нефть

Из носовой части танкера «Волгонефть-239», затонувшего в Керченском проливе в декабре 2024 года, снова начала вытекать нефть, сообщает российский OSINT-проект SkyEye, изучивший спутниковые снимки от начала июля 2026-го.

В организации «Гринпис» журналистам «Би-би-си» подтвердили, что утечки нефтепродуктов в этом районе происходят с начала июля регулярно. По данным «Гринпис», на спутниковых снимках практически постоянно фиксируются нефтяные следы длиной от 2–3 до 8–10 километров.

Проект SkyEye напоминает, что над двумя затонувшими в Керченском проливе танкерами были построены металлические саркофаги для изоляции и последующей откачки мазута.

Нынешняя утечка, как предполагает SkyEye, может быть связана с повышением температуры воды в Черном море, разогревом мазута и миграцией легких фракций через неплотности соединений, а также проведением работ по откачке нефтепродуктов из танкеров.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за сильного шторма в Керченском проливе в декабре 2024 года. По данным экстренных служб, танкеры суммарно перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, загрязнившего десятки километров берега в Краснодарском крае. Из-за разлива мазута все пляжи Анапы летом 2025 года были объявлены непригодными для купания. В 2026 году пляжи Анапы были открыты для туристов.

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