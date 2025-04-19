Все пляжи Анапы объявлены непригодными для купания из-за разлива мазута

Власти Краснодарского края опубликовали карту доступных для купания пляжей. Из нее следует, что все пляжи Анапы закрыты из-за разлива мазута.

Для купания, судя по этой карте, пригодны около 130 километров берега в Темрюкском районе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 18 апреля заявила, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам, «не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и не могут быть использованы для рекреационных целей». При этом, подчеркнула она, на этих пляжах «качество питьевой воды, качество продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям». По словам Поповой, при таких условиях отдыхать там можно, но «без использования пляжа и морской воды».

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера с нефтепродуктами — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, танкеры суммарно перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов, мазут загрязнил десятки километров берега в Краснодарском крае. В том числе пострадали пляжи Анапы.

В январе глава Минприроды Александр Козлов доложил Владимиру Путину, что восстановление пляжей Анапы начнется только в четвертом квартале 2025 года, а завершится в мае 2026 года. При этом он пообещал, что сам мазут с пляжей уберут к началу летнего сезона.

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