Сотрудники ФСБ предотвратили «беспрецедентные по масштабу и степени угрозы» теракты, которые, как утверждается, пытались организовать спецслужбы Украины. Сообщение об этом ФСБ распространила через российские государственные СМИ.

В российской спецслужбе заявляют, что Украина готовила теракты и диверсии с использованием беспилотников на военных объектах, одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны РФ. Что это за объекты и предприятие, ведомство не уточнило. Имена людей, на которых готовились покушения, также не называются.

В частности, ФСБ отчиталась о задержании в Москве подозреваемой в подготовке покушения на высокопоставленного офицера Минобороны России. Речь идет о россиянке 2001 года рождения, которую, утверждает ведомство, завербовали украинские спецслужбы в 2024 году.

По версии следствия, сотрудник украинской спецслужбы при общении с девушкой «имитировал романтические отношения» и обещал продолжить их в Украине «после выполнения всех поручений». В 2026 году она по его заданию арендовала квартиру в Москве, где по камерам следила за домом и машиной военного, а также транслировала видео в Украину.

«В арендованной квартире она подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания непосредственного исполнителя террористической акции, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдову на Украину», — заявили в ФСБ.

Имя 25-летней задержанной не называется. На нее завели дело о подготовке к теракту, также ей могут вменить госизмену.

Агентство ТАСС распространило видео задержания и допроса подозреваемой. На записи сотрудники ФСБ в масках хватают девушку во время прогулки с собакой. Она кричит, а прохожие интересуются происходящим, но не вмешиваются. Когда именно задержали подозреваемую, ФСБ не уточнила.

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