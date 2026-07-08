Зеленский встретился с президентом Польши впервые после скандала, начавшегося из-за того, что подразделению ВСУ присвоили имя «героев УПА»

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Каролем Навроцким на саммите НАТО в Анкаре.

Это первая личная встреча двух лидеров после скандала, начавшегося из-за того, что Зеленский присвоил имя «Героев Украинской повстанческой армии» (УПА) одному из подразделений Вооруженных сил Украины.

По словам Навроцкого, встреча состоялась 7 июля и продолжалась около часа. «Нам не удалось решить на этой встрече исторические вопросы, хотя мы и не рассчитывали, что удастся урегулировать их все», — сказал он.

Навроцкий отметил, что его позиция остается неизменной: «Польша — и, думаю, вся Европа — не может принять обращения к наследию бойцов УПА, которые несут ответственность за гибель 120 тысяч поляков».

При этом Навроцкий добавил, что страны, которые являются соседями и имеют общего врага в лице России, естественным образом продолжают поддерживать диалог независимо от существующих между ними двусторонних разногласий.

Зеленский также рассказал о встрече, сообщив, что разговор был «важный и нужный». «Угроза у нас одна и общая: это Россия. И очень важно сохранять взаимопонимание, поддержку и действовать воедино. Нашим странам нужны только сильные отношения. Договорились продолжить диалог», — написал он.

Зеленский 26 мая подписал указ, которым присвоил почетное наименование «Героев Украинской повстанческой армии (УПА)» отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ.

В Польше это решение вызвало резкую критику из-за участия бойцов УПА в Волынской резне в 1943–1944 годах, во время которой погибли, по разным оценкам, от 30 до 60 тысяч поляков и от 20 до 30 тысяч украинцев.

Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши, которую тот получил от предыдущего польского президента Анджея Дуды. Зеленский в ответ отправил орден в Польшу почтой. Вслед за ним от этой награды отказались и все остальные бывшие президенты Украины, у которых она была.

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