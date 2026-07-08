В Венгрии после поражения Орбана реорганизуют государственные СМИ. Один из телеканалов весь день извинялся за то, что «лгал все эти годы»

Правительство Петера Мадьяра, сменившего на посту премьер-министра Виктора Орбана, объявило о реорганизации общественной телерадиовещательной компании MTVA.

В частности, был отстранен от должности гендиректор телеканала M1 Жольт Немет, сообщает Euronews. M1 весь день 7 июля показывал лишь черный экран с такими словами:

Общественные СМИ не имеют права лгать. Приносим свои извинения за то, что мы делали это все эти годы! Сейчас СМИ трансформируются, чтобы в будущем стать независимыми и заслуживающими доверия. Служба новостей временно приостановила работу.

«Исторический день, — написал Мадьяр в соцсети X, комментируя происходившее. — Сегодня на площадках общественных медиа прекратилась трансляция пропаганды. Они лгали ночью, лгали днем, лгали на всех частотах. Этому теперь положен конец».

8 июля телеканал M1 возобновил вещание, но без выпусков новостей.

Наблюдательная миссия ОБСЕ в отчете об апрельских выборах в Венгрии особо отметила, что новостное вещание общественных медиа не обеспечивало равные условия для всех политических партий, а MTVA в своих новостных выпусках открыто поддерживало Орбана.

Виктор Орбан занимал пост премьер-министра Венгрии 16 лет. На выборах, прошедших в Венгрии 12 апреля, партия Орбана «Фидес» проиграла. Большинство мест в парламенте получила партия «Тиса», а ее лидер Петер Мадьяр возглавил правительство.

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