В Киеве в результате российского удара погиб один человек, двое пострадали

Российские военные в ночь на 8 июля нанесли удар по Киеву, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его данным, погиб один человек, двое пострадали. ГСЧС Украины сообщает только о двоих пострадавших. По данным мэра города Виталия Кличко, Киев был атакован баллистическими ракетами.

Из-за российского удара возникли пожары на складах в Святошинском и Деснянском районах Киева. По данным ГСЧС Украины, все возгорания локализованы. Информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям.

Предыдущий раз российские военные наносили удар по Киеву в ночь на 6 июля. Тогда в результате атаки баллистическими ракетами в столице Украины погибли, по последним данным, 19 человек. 7 июля в Киеве был объявлен траур по жертвам российского удара.

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