Лидеры стран НАТО назвали Россию «долгосрочной угрозой» и пообещали 140 миллиардов евро Украине за два года

Страны НАТО приняли декларацию по итогам саммита в Анкаре, в которой говорится, что государства — члены альянса «едины в своей неизменной поддержке Украины, в деле защиты ее свободы, суверенитета и территориальной целостности».

Из заявления следует, что страны НАТО взяли на себя обязательство предоставить Украине 70 миллиардов евро на «военную технику, помощь и обучение», а также «подтверждают обязательства <…> обеспечить в 2027 году как минимум аналогичный уровень поддержки».

В нем также говорится, что долгосрочная угроза евроатлантической безопасности и стабильности исходит от России.

«Сейчас европейские союзники по НАТО и Канада финансируют основную часть помощи Украине в сфере безопасности в рамках двусторонних и многосторонних инструментов. Государства — члены НАТО подчеркивают, что эта поддержка должна распределяться справедливо, и быть предсказуемой и устойчивой в долгосрочной перспективе», — отмечается в заявлении.

Саммит НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля.

О том, что страны НАТО объявят о помощи Украине на 140 миллиардов евро, сообщали незадолго до саммита Reuters, dpa, Politico и другие СМИ. По их данным, в программу помощи включили принятый ранее пакет военной поддержки ЕС, в рамках которого Киев получит около 60 миллиардов на оборонные расходы до конца 2027 года. Страны НАТО договорились добавить к этой сумме еще около 80 миллиардов из национальных бюджетов.

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