Восемь танкеров российского «теневого флота» попали под удар ВСУ в Азовском море

В ночь на 7 июля ВСУ атаковали восемь танкеров российского «теневого флота» в Азовском море. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди в своем телеграм-канале, подтвердив удары видеороликом.

В посте отмечается, что все восемь танкеров были идентифицированы. При этом приводятся названия только семи из них. Согласно данным сервиса MarineTraffic, все они действительно ходят под российским флагом. Название последнего танкера пока выясняется.

Бровди также добавил, что под сегодняшний удар также попали один сухогруз и один паром. Все танкеры, по его словам, получили серьезные повреждения. Оценить общий ущерб пока невозможно.

«Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается», — написал Бровди.

Российская сторона атаку не комментировала.

В конце весны в аннексированном Крыму начался дефицит бензина. Это произошло из-за атак ВСУ на бензовозы и грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 «Новороссия».

Во второй половине июня назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что продажа топлива на заправках в регионе полностью прекращается. Бензин могут получить только государственные службы.

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