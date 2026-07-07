Володин пообещал справиться с «проблемами на бензоколонках» и призвал «не вибрировать»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что Россия справится с «проблемами на бензоколонках» так же, как она справилась с другими трудностями за последние годы. Для этого, по его словам, нужно сплотиться и не паниковать.

«Хотели развалить нашу финансовую систему — не получилось, экономику в клочья разорвать не получилось. Самое главное — консолидация», — заявил Володин во время своего выступления в Госдуме. По его словам, все перечисленное пытался сделать «коллективный Запад».

Володин добавил, что главное в сложившейся ситуации — не паниковать и «идти до конца»: «Когда мы сталкиваемся с вызовами, начинаем вибрировать, паниковать — это все на руку противнику».

Как уточняет «Интерфакс», спикер Госдумы также предостерег депутатов от того, чтобы строить свою избирательную кампанию на ситуации с топливом в стране. «Популизм и демагогия разрушительны», — резюмировал он.

Из-за топливного кризиса, вызванного ударами ВСУ по нефтяным объектам, почти во всех регионах России возник дефицит бензина. НПЗ вынуждены сокращать производство или останавливать работу, а люди часами стоят в очередях на автозаправках.

На прошлой неделе глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обвинила правительство в том, что оно скрывает реальные масштабы топливного кризиса. Она также подчеркнула, что ситуация с бензином в стране может негативно отразиться на результатах выборов в Госдуму в сентябре.

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