В Сербии задержали двух предполагаемых агентов России, которые готовили диверсию в Германии

На сербско-венгерской границе задержали двух предполагаемых российских агентов, которые, как утверждает Bild, могли готовить диверсию в Германии.

По данным таблоида, их целью мог быть объект оборонной промышленности, связанный с поддержкой Украины. В багаже подозреваемых, задержанных сербской полицией еще в начале июня, нашли взрывное устройство.

Задержание стало возможным «благодаря информации от дружественных разведок и спецслужб Германии».

В середине июня министр внутренних дел Германии Александер Добриндт сообщил, что власти предотвратили взрыв в стране, взяв под наблюдение людей, участвовавших в подготовке атаки. Других деталей он не сообщил.

Издание Die Welt писало, что речь шла о нападении в Баварии. Источники журналистов в службах безопасности заявили, что к подготовке взрыва были причастны российские спецслужбы.

После начала большой войны между Россией и Украиной страны Запада, которые поддержали в этом конфликте Киев, регулярно сообщают о задержаниях российских агентов, шпионов и диверсантов. Как отмечает Bild со ссылкой на отчет Федерального ведомства по охране конституции за 2025 год, Германия, считают власти страны, регулярно становится целью гибридных атак России.

Еще о предполагаемых российских диверсиях

Европейцы уже давно подозревают Россию в диверсиях на земле и на море. А теперь еще и в космосе Российские спутники не просто следят за европейскими, но, вероятно, могут даже перехватывать управление ими. Что важно знать о новом эпизоде звездных войн?

Еще о предполагаемых российских диверсиях

Европейцы уже давно подозревают Россию в диверсиях на земле и на море. А теперь еще и в космосе Российские спутники не просто следят за европейскими, но, вероятно, могут даже перехватывать управление ими. Что важно знать о новом эпизоде звездных войн?