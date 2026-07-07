В Крыму заработал аварийный роуминг. Абоненты смогут подключаться к сетям других операторов при блэкауте (но доступны будут только сайты из «белого списка»)

Мобильные операторы Крыма предупредили о включении аварийного роуминга на всей территории аннексированного региона.

Местный оператор «Миранда» объявил, что аварийный роуминг позволит абонентам оставаться на связи, даже если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отключений электричества.

В операторе «Волна» добавили, что при ограничениях в работе основной сети телефон сможет автоматически подключиться к другой доступной сети.

В режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы и СМС, а также сервисы из «белого списка». В одном из ответов на вопросы абонентов под постом поддержка мобильного оператора «Волна» уточнила, что аварийный роуминг работает только для сервисов из «белых списков».

Из-за отключений электричества также ввели режим техногенной ЧС еще в одном оккупированном Россией регионе — в Херсонской области. Об этом объявил назначенный российскими властями губернатор Владимир Сальдо, пояснивший, что введение техногенного ЧС позволит «быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики». Однако вскоре Сальдо удалил свои посты как из телеграма, так и из «Макса».

Накануне вечером Сальдо сообщал, что все округа Херсонской области полностью или частично обесточены после атак. По его словам, энергетики занимаются восстановлением работы электросети.

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