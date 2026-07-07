Словакия приостановила выдачу шенгенских виз россиянам

В июле и августе визовые центры Словакии в России не будут принимать заявления на получение шенгенских виз. Об этом сообщил визовый центр BLS International, ссылаясь на информацию из посольства Словакии.

Подать документы на визу можно только с целью занятия спортом. Также продолжится прием заявлений на национальные визы с целью учебы, воссоединения семьи и специальной работы.

В Ассоциации туроператоров России отмечают, что «сильного ажиотажа» вокруг словацких виз на рынке нет, а Словакия «исторически не входит в топ-лояльных стран для российских туристов».

Наиболее лояльными с точки зрения выдачи виз странами остаются Испания, Франция, Италия. Однако недавно в визовом центре Испании предупредили, что срок рассмотрения документов на испанскую визу увеличен в связи с ростом количества заявлений и теперь может составлять до 45 дней (раньше это занимало три-четыре недели). Сроки рассмотрения документов на визу (теперь он превышает 60 дней) также увеличил визовый центр Италии.

Читайте также

Все больше стран увеличивают сроки выдачи шенгенских виз россиянам Но падает ли шанс получить визу? И ждать ли новых ограничений? 3 карточки