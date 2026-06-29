Испанский визовый центр в Москве увеличил сроки рассмотрения документов до 45 дней. Венгрия приостановила прием заявлений в Казани, Самаре и Уфе

Срок рассмотрения документов на испанскую визу увеличен в связи с ростом количества заявлений, сообщили в визовом центре Испании BLS International, работающем в Москве.

Теперь срок рассмотрения может составлять до 45 дней с момента подачи документов. Раньше это занимало три-четыре недели, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В испанском визовом центре посоветовали подавать документы на визу заблаговременно с учетом увеличения сроков.

Кроме того, о приостановке работы нескольких отделений объявил визовый центр Венгрии. С 29 июня прием документов на венгерскую визу приостанавливается в Казани, Самаре и Уфе — по распоряжению генерального консульства Венгрии в Казани. Причины приостановки неизвестны.

25 июля сроки рассмотрения документов на визу из-за большого числа заявок также увеличил визовый центр Италии — теперь он превышает 60 дней, хотя раньше был не более 40 дней. В АТОР отмечали, что в Москве запись на подачу сейчас открыта на середину июля, а процент одобрения у Италии «уверенно держится» на уровне выше 90%.

С 15 июня в России закрылись визовые центры Кипра. Теперь заявления на получение виз можно подать только в консульском отделе посольства страны в Москве и в генеральных консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Это связано с истечением срока действия договора на оказание услуг с компанией BLS International.

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