Кипр сообщил о прекращении работы своих визовых центров в России

С 15 июня заявления на получение виз на Кипр можно будет подать только в консульском отделе посольства страны в Москве и в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщили в посольстве Кипра в России.

Такое решение связано с тем, что 13 июня истекает срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International, «в связи с чем с этой даты прекращается прием заявлений в местных офисах компании».

«Заявителям, подавшим документы в визовых центрах BLS International до 11 июня 2026 года, необходимо получить свои паспорта в соответствующих визовых центрах», — говорится в сообщении посольства Кипра.

В посольстве добавили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком услуг. До этого момента заявления необходимо подавать лично.

РБК напоминает, что Кипр открыл в России сеть визовых центров BLS International только в декабре 2025 года. Отделения появились в Москве, Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге. Ранее получить визу можно было только в консульствах.

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