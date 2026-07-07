Премия «Просветитель» объявила лонг-лист спецнаграды «ПолитПросвет». В него вошли две книги, изданные «Медузой»

Организаторы премии «Просветитель», вручаемой за лучшие научно-популярные книги на русском языке, опубликовали длинный список претендентов на специальную награду «ПолитПросвет».

В лонг-лист вошли 13 книг, «помогающих разобраться в современных общественно-политических реалиях России: природе и эволюции российской автократии, феномене „цифрового ГУЛАГа“, кризисе правовых институтов и исторических путях страны от Батыя до наших дней».

В список вошли две книги, выпущенные издательством «Медузы»:

Тимур Атнашев. «Бюрократия, или Порядок без хозяина».

Андрей Архангельский. «Страна, решившая не быть».

Роман Баданин, Михаил Рубин. «Царь собственной персоной. Как Владимир Путин обманул всех нас».

Сергей Гирин. «От 3+5 до Z: язык одной войны».

Андрей Захаров. «Русский киберпанк. Как Кремль и олигархи строят „цифровой ГУЛАГ“ — и кто этому сопротивляется».

Елена Лукьянова. «Основной закон: Конституционная теория и российская практика».

Леонид Никитинский. «Понятия. Краткий курс неправа для будущих социологов и юристов».

Константин Пахалюк. «В поисках „русской древности“. „Консервативный поворот“ и политика памяти в регионах Центральной России (2010-е — начало 2022 года)».

Александра Прокопенко. «Соучастники. Почему российская элита выбрала войну».

Саша Скочиленко, С. М. Фаворски. «Мой тюремный трип».

Дмитрий Травин. «Пути России от Ельцина до Батыя: история наоборот».

Короткий список претендентов на премию «Просветитель» станет известен в конце сентября 2026 года.

Издательство «Медузы» выпускает книги, которые из-за цензуры невозможно напечатать в России. Теперь в нашем «Магазе» можно купить не только бумажные, но и электронные версии книг. Это один из самых простых способов поддержать редакцию и наш издательский проект.

Премия учреждена фондом «Династия» Дмитрия Зимина, который прекратил деятельность в 2015 году после того, как организацию объявили «иностранным агентом». После этого премию стал поддерживать фонд Zimin Foundation. Она вручается за лучшие научно-популярные книги на русском языке.

Читайте также

Как жить во время перемен? Можно почитать о том, какие перемены уже были Автор книги «Куда дрейфуют диктатуры?» Константин Гаазе советует нон-фикшен о природе зла, о будущем капитализма — и даже о Пелопоннесской войне

Читайте также

Как жить во время перемен? Можно почитать о том, какие перемены уже были Автор книги «Куда дрейфуют диктатуры?» Константин Гаазе советует нон-фикшен о природе зла, о будущем капитализма — и даже о Пелопоннесской войне