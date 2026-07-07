Португалия вместе с Роналду вылетела с чемпионата мира по футболу. Это его последний ЧМ

Сборная Португалии проиграла команде Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 1:0.

Единственный гол на последних минутах матча забил испанский центральный полузащитник Микель Мерино. Португалия покидает турнир, а Испания дальше сыграет с Бельгией, победившей в своем матче команду США.

Для лидера португальской сборной Криштиану Роналду этот чемпионат мира стал шестым — и вероятнее всего, последним в карьере. После проигрыша он долго стоял на поле в одиночестве, отвечая на приветствия футболистов, подходивших к нему, со слезами.

Ryan Pierse / FIFA / Getty Images

Роналду 41 год. На протяжении своей карьеры он играл за английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал», итальянский «Ювентус», а в последние годы выступает за саудовский «Аль-Наср». Роналду — обладатель пяти «Золотых мячей», он неоднократно выигрывал Лигу чемпионов, однако Кубок мира со сборной так и не взял.

О завершении карьеры сам Роналду пока официально не объявлял. На вопросы об этом, которые ему регулярно в последние годы задают журналисты, напрямую футболист не отвечает. Перед матчем с Испанией в 1/8 финала ЧМ Роналду сказал, что уйдет на пенсию «когда захочет».

После проигрыша Роналду сказал на пресс-конференции: «Я отдал все, что мог. Сделал все, что было в моих силах. Да, это был мой последний чемпионат мира, но теперь у меня будет время все обдумать и побыть с семьей. Я не собираюсь принимать поспешных решений».

Следующим крупным турниром будет чемпионат Европы, он пройдет в 2028 году. Роналду на тот момент будет 43 года.

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