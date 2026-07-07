Марин Ле Пен объявила, что будет участвовать в президентских выборах

Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что планирует участвовать в президентских выборах во Франции, которые пройдут в 2027 году. Об этом она рассказала в эфире телеканала TF1.

«Сегодня вечером я — кандидат на президентских выборах», — заявила политик.

Она добавила, что не будет вести предвыборную кампанию с электронным браслетом, который обязана носить по решению апелляционного суда. Для этого она подаст кассационную жалобу, которая приостановит действие решения суда.

«Я заявляла, что не буду проводить предвыборную кампанию, находясь под домашним арестом с электронным браслетом. Но поскольку у меня есть возможность подать апелляцию в Кассационный суд и апелляция приостанавливает действие решения [суда предыдущей инстанции], я буду проводить предвыборную кампанию без электронного браслета», — сказала лидер ультраправых (цитата по Le Figaro).

7 июля апелляционный суд в Париже оставил в силе обвинительный приговор Марин Ле Пен по о нецелевом расходовании средств Европарламента, но сократил срок запрета на участие в выборах. Ле Пен приговорили к штрафу в размере 100 тысяч евро, трем годам лишения свободы, два из которых условно с обязательством носить электронный браслет. Суд также лишил политика права занимать выборные должности в течение 45 месяцев, из которых 30 месяцев условно. При этом отсчет лишения права занимать выборные должности начинается с 31 марта 2025 года. Таким образом, это решение позволяет ей участвовать в президентских выборах 2027 года.

Суд первой инстанции вынес приговор по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента в марте 2025 года. Тогда Марин Ле Пен запретили избираться в органы власти в течение пяти лет.