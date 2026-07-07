Апелляционный суд смягчил приговор Марин Ле Пен. Она сможет участвовать в выборах президента Франции в 2027 году

Парижский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор лидеру парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен по о нецелевом расходовании средств Европарламента, но сократил срок запрета на участие в выборах.

Ле Пен приговорили к штрафу в размере 100 тысяч евро, трем годам лишения свободы, два из которых условно с обязательством носить электронный браслет. Суд также лишил политика права занимать выборные должности в течение 45 месяцев, из которых 30 месяцев условно. При этом отсчет лишения права занимать выборные должности идет с 31 марта 2025 года.

Таким образом, отмечает France 24, лидер ультраправых сможет участвовать в выборах президента Франции, которые пройдут в 2027 году. При этом во время предвыборной гонки она должна будет носить электронный браслет, что сделает кампанию сложной как с политической, так и с точки зрения перемещений политика.

При этом сама Ле Пен до решения суда неоднократно говорила, что не хочет вести предвыборную кампанию с электронным браслетом. Политик обещала прокомментировать решение суда вечером 7 июля. Ожидается, что Ле Пен объявит, будет ли она участвовать в выборах.

Суд вынес приговор по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента в марте 2025 года. Тогда Марин Ле Пен запретили избираться в органы власти в течение пяти лет, фактически закрыв для нее возможность участвовать в президентской гонке 2027 года.

Ле Пен баллотировалась в президенты в 2012, 2017 и 2022 годах — и собиралась участвовать в кампании 2027 года. К моменту приговора она была фаворитом предвыборных опросов общественного мнения.

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