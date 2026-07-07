Китай хочет ограничить доступ к своим ИИ-моделям из-за рубежа

Власти КНР рассматривают возможность ограничить доступ из-за рубежа к передовым китайским моделям искусственного интеллекта. Такое предложение обсуждалось в течение последнего месяца на встречах с крупнейшими технологическими компаниями, пишет Reuters, ссылаясь на три источника, знакомых с ходом обсуждения.

Собеседники издания уточняют, что переговоры организовало министерство коммерции КНР. Во встречах участвовали представители компаний Alibaba (разрабатывает ИИ-модель Qwen) и ByteDance (ИИ-ассистент Doubao и ряд других разработок), а также стартапа Z.ai (модели GLM). Разработчики популярного чат-бота DeepSeek, судя по всему, не участвовали в обсуждениях.

Источники Reuters не уточняют, удалось ли сторонам достичь каких-либо договоренностей по поводу ограничений. Но они отмечают, что запрет, в случае его принятия, будет распространяться в том числе на еще не вышедшие модели искусственного интеллекта.

Китай, как и США, с недавних пор считает передовые ИИ-технологии важнейшим национальным активом, требующим контроля. При этом, отмечает Reuters, решение Пекина ограничить доступ к своим моделям негативно отразится на всем рынке.

Китайские модели пользуются популярностью во многих странах, так как не сильно уступают передовым американским и европейским разработкам. При этом они зачастую дешевле. Кроме того, у многих из них открытый исходный код, что упрощает процесс их интеграции в различные системы и сервисы.

Самой популярной китайской ИИ-разработкой считается семейство моделей DeepSeek. В начале 2025 года выход одноименного чат-бота спровоцировал крупнейшее на тот момент падение в истории фондового рынка США. Причиной паники стали утверждения разработчиков о том, что их ИИ не уступает западным системам, но при этом его обучение стоит в десятки раз меньше.

В середине июня правительство США обязало американскую компанию Anthropic закрыть доступ к ее передовым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5 для иностранных пользователей из соображений национальной безопасности. Этот запрет сняли 1 июля, после того, как компания согласилась ввести дополнительные меры защиты.

В конце июня компания OpenAI также сообщила, что по просьбе американского правительства отложила полномасштабный запуск новой модели GPT‑5.6. Доступ к ней получила лишь небольшая группа партнеров, которую согласовали власти США.

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