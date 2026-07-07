Группа Lumen удалила со стримингов песню «Государство». Из-за ее текста прокуратура требовала привлечь к ответственности лидера коллектива

Песня «Государство» группы Lumen пропала из стримингов «Яндекс.Музыка», Spotify и Apple. На это обратил внимание телеграм-канал «Родной звук».

В альбоме «Свобода» 2005 года, на котором была эта песня, теперь не 13 треков, как было раньше, а 12. При этом на официальном ютьюб-канале группы песня по-прежнему доступна.

Весной 2026 года претензии к этой песне возникли у московской прокуратуры, которая увидела в ней «возбуждение ненависти к социальной группе» и потребовала привлечь к ответственности солиста группы Рустема Булатова.

Суд вернул протокол, составленный на Булатова, прокуратуре, поскольку музыкант не был извещен надлежащим образом. Сам он своей вины не признал и пояснил, что претензии были к сайту Genius, на котором размещен текст песни.

Песня «Государство» уфимской группы Lumen из альбома «Свобода» 2005 года известна своим рефреном «Я так люблю свою страну, но ненавижу государство». После начала войны в 2022 году группа Lumen осталась в России. По поводу войны ее лидер высказывался так: «У нас на все это своя, третья точка зрения, потому что то, что происходит на Украине, началось ведь не 24 февраля. Это началось в 2014 году. <…> Но, к нашему огромному удивлению, <…> огромное количество украинцев просто не замечали этого конфликта».