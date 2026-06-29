Прокуратура потребовала оштрафовать солиста группы Lumen из-за песни «Государство»

Московская прокуратура потребовала привлечь к административной ответственности солиста группы Lumen Рустема Булатова из-за текста песни «Государство» — в ней усмотрели «возбуждение ненависти к социальной группе с использованием интернета». Об этом пишет издание Msk1 со ссылкой на судебные документы.

Текст песни, к которой возникли претензии у прокуратуры Черемушкинского района, был размещен на сайте Genius.cоm. Заместитель прокурора настаивал, что Булатова нужно привлечь к ответственности по статье 20.3.1 КоАП, которая предполагает штраф от 10 до 20 тысяч рублей или арест до 15 суток.

На сайте московских судов в карточке дела Булатова указано, что оно было рассмотрено 14 мая. В итоге суд постановил вернуть протокол прокуратуре, поскольку музыкант не был извещен о нем надлежащим образом.

Сам Булатов пришел на заседание, своей вины он не признал. Изданию Msk1 он заявил, что «проблемы никакой не было». «Претензии были не ко мне, а к сайту Genius, где был размещен текст», — уточнил Булатов. По его словам, он не знает, будет ли прокуратура повторно пытаться привлечь его к административной ответственности. «Она передо мной не отчитывается. Почему возникли вопросы к тексту? Тоже вопрос к прокуратуре», — сказал музыкант.

Текст песни на сайте Genius сейчас удален, отмечает Msk1. Булатов отказался отвечать на вопрос, был ли запрет на исполнение песни, заявив, что не комментирует эту тему.

Песня «Государство» уфимской группы Lumen из альбома «Свобода» 2005 года известна своим рефреном «Я так люблю свою страну, но ненавижу государство». После начала войны в 2022 году группа Lumen осталась в России. По поводу войны ее лидер высказывался так: «У нас на все это своя, третья точка зрения, потому что то, что происходит на Украине, началось ведь не 24 февраля. Это началось в 2014 году. <…> Но, к нашему огромному удивлению, <…> огромное количество людей в нашей стране и, что самое удивительное, огромное количество украинцев просто не замечали этого конфликта».