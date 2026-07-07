Буданов заявил, что Польша готовит «незрелые эскалационные шаги» к годовщине Волынской резни

Пик между Украиной и Польшей, начавшегося из-за присвоения одному из подразделений ВСУ почетного наименования «героев УПА», еще «точно будет впереди». Такое мнение высказал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов.

«Здесь нет большого секрета. У нас немножко меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, как по мне, незрелых эскалационных шагов», — заявил чиновник в интервью «РБК-Украина».

Буданов также подчеркнул, что Киев «не примет ультиматумов ни от кого в этом мире». «Последний, кто пытался поставить нам ультиматум — это Российская Федерация. Без обид к Польше — но она немножко мощнее, чем Польша», — сказал он.

Волынская резня — массовые убийства этнических поляков Украинской повстанческой армией, происходившие в 1943-1944 годах. Жертвами действий УПА, по современным польским оценкам, стали до 100 тысяч поляков.

В Польше Волынская резня официально рассматривается как акт геноцида, 11 июля в стране отмечается национальный день памяти его жертв. Эта дата выбрана, так как 11 июля 1943 года произошло «Волынское кровавое воскресенье», когда отряды УПА напали сразу на несколько польских деревень и убили несколько тысяч человек.

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