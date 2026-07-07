Аргентина вышла в четвертьфинал чемпионата мира. К 79-й минуте она проигрывала Египту 0:2, но затем забила три мяча в конце матча 

Сборная Аргентины обыграла команду Египта в 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира. Матч, проходивший в Атланте, завершился со счетом 3:2.

К 79-й минуте встречи Аргентина проигрывала 0:2 — у Египта отличились Яссер Ибрахим и Мостафа Зико. Капитан аргентинцев Лионель Месси еще на 21-й минуте не реализовал пенальти.

Однако в концовке матче сборная Аргентины забила трижды — это сделали Кристиан Ромеро, Лионель Месси и Энцо Фернандес.

В ¼ финала аргентинцы сыграют с победителем пары Швейцария — Колумбия

Сборная Аргентины — действующий чемпион мира.

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