Во Франции из музея Lalique украли экспонаты стоимостью в несколько миллионов евро. Сигнализация сработала, но о краже жандармам сообщила уборщица

Воры проникли в музей Lalique и унесли около 20 экспонатов, общая стоимость которых может достигать четырех миллионов евро.

Преступники проникли в музей, расположенный в Винжен-сюр-Модер в департаменте Нижний Рейн вечером в воскресенье, 5 июля, пишет Le Parisien со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Воры взломали дверь, разбили шесть витрин, забрали экспонаты и беспрепятственно покинули музей. Источники издания отмечают, что музей был оборудован сигнализацией и она сработала. Однако о произошедшем в жандармерию первой сообщила не компания, обеспечивающая охрану музея, а уборщица. Предстоит выяснить, почему так произошло.

Музей временно закрылся, чтобы еще раз проверить охранные системы и убедиться, что они обеспечивают безопасность экспонатов.

Le Parisien отмечает, что воры забрали предметы из стекла, которые, в отличие от ювелирных изделий из драгоценных металлов, невозможно переплавить.

После ограбления Лувра в октябре 2025 года (оно до сих пор не раскрыто и похищенные экспонаты не найдены) музей в Винжен-сюр-Модер находился в «зоне особого внимания», сообщили источники издания. Однако, отметили они, охранных систем музея оказалось недостаточно, чтобы защитить экспонаты.

Музей Lalique посвящен творчеству Рене Лалика и его последователей. Лалик (1860-1945) — ювелир и художник по стеклу, создатель знаковых для стилей ар-нуво и ар-деко предметов декоративно-прикладного искусства. Самые известные его работы из опалесцентного (матового) стекла, рецепт которого до сих пор считается секретом компании Lalique.

Музей Lalique был открыт в Винжен-сюр-Модер в 2011 году. Он расположен недалеко от одноименной фабрики.

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