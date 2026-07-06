В Подмосковье задержали 16-летнюю девушку, которая по указанию мошенников подожгла АЗС
Сотрудники МВД задержали 16-летнюю девушку, которая, выполняя указания мошенников, устроила пожар на АЗС в городе Щелково Московской области.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что пожар на АЗС произошел 19 июня. В результате возгорания была повреждена одна из бензоколонок, люди не пострадали.
Поджог попал на камеры видеонаблюдения, установленные на АЗС. Полиция опубликовала фрагменты этой записи.
По подозрению в поджоге задержали 16-летнюю москвичку, рассказала Волк. Девушка сообщила, что «действовала под влиянием неизвестных лиц, которые давали ей указания по мобильному телефону».
Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке (30 УК) к умышленной порче или уничтожении имущества (167 УК) и по статье о теракте (205 УК).
После начала большой войны России с Украиной российские следователи неоднократно возбуждали уголовные дела по статье «теракт» в связи с попытками поджога военкоматов в разных частях страны. Обвиняемые зачастую сообщали, что действовали по указаниям мошенников. Суды приговаривали их к длительным срокам заключения.
В России продолжается топливный кризис. По всей стране возник дефицит бензина после ударов украинских беспилотников по крупнейшим российским нефтеперерабатывающим заводам. Из-за атак дронов НПЗ вынуждены сокращать производство или останавливать работу.