Российские авиакомпании будут менять иностранные двигатели на SSJ-100 за свой счет. Привлекать бюджетные средства не планируется

Замену двигателей французского производства на российские на самолетах SSJ-100 оплатят сами авиакомпании, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха. Выделять на это бюджетные средства не планируется.

По мнению главы ОАК, «стоимость этой модификации не является какой-то высокой или той, которую не выдержит экономика авиакомпании» (цитата по ТАСС).

Во что обойдется замена двигателей, Бадеха уточнять не стал, заявив лишь, что ни о каких сотнях миллиардов или десятках миллиардов речи быть не может.

По данным «Коммерсанта», предстоит заменить двигатели на 50 суперджетах, что составляет треть парка SSJ-100 российских авиакомпаний. В статье издания говорилось, что авиакомпаниям нужно будет оплатить лишь половину расходов на замену двигателей, а остальное закроют средства по линии Минпромторга.

Стоимость программы, писало издание, оценивается как минимум в 115 миллиардов рублей — по 2,3 миллиарда рублей за один самолет. Это, отмечал «Коммерсант», сопоставимо с ценой SSJ-100, но в два раза меньше себестоимости нового SJ-100.

Источники «Коммерсанта» в отрасли разошлись во мнениях о целесообразности вложений в замену двигателей SSJ-100. Даже после замены двигателей, указали некоторые собеседники издания, срок оставшейся эксплуатации SSJ-100 будет существенно меньше, чем у нового SJ-100.

На самолеты SSJ-100 устанавливали российско-французские двигателей SaM146. После начала большой войны России с Украиной французская компания Safran, отвечавший за обслуживание и изготовление части деталей для двигателя SaM-146, остановила участие в совместном предприятии с Россией.

В парке российских авиакомпаний, по состоянию на начало июля 2026 года, около 160 самолетов SSJ-100. 78 из них находятся парке авиакомпании «Россия», 25 самолетов у RedWings, 19 у «Азимута»,14 у «Ямала», семь — у «ИрАэро» и три — у «Якутии». Еще несколько таких самолетов используют корпоративные перевозчики.

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