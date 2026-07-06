Обновление. По последним данным, в Киеве в результате удара России погибли 11 человек, сообщил глава города Виталий Кличко.

Российские военные в ночь на 6 июля ударили по Киеву баллистическими ракетами, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В результате удара погибли 10 человек, еще 46 пострадали. Среди пострадавших пять детей. Повреждены жилые дома в нескольких районах города, уточнил мэр Киева Виталий Кличко.

В Дарницком районе обломки попали в 25-этажный дом на уровне четвертого этажа. На верхних этажах заблокированы люди, их пытаются вывести из здания. В том же районе начался пожар на верхних этажах 30-этажного жилого дома. Жильцов эвакуируют.

В Подольском районе в результате попадания обломков 21-этажный дом частично разрушен между третьим и четвертым этажами.

В Оболонском районе обломки попали на территорию нежилой застройки, загорелись склад и одно из зданий. В Голосеевском районе, где, по словам Ткаченко, тоже упали обломки, произошел пожар в пятиэтажном здании.

В Киевской области в результате российского удара один человек погиб, еще 15 получили ранения в Бучанском районе, сообщили местные власти.

В Минобороны РФ, в свою очередь заявили, что российские военные нанесли массированный удар по военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса «в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России».

Помочь людям, пострадавшим от российских ударов по Киеву, можно через проект «Давайте», который запустили «Служба поддержки», «Медуза» и «Дождь». Это проект помощи мирным украинцам, пострадавшим из-за войны. Благодаря поддержке 11 000 человек уже собрано более 3 миллионов евро. Если вы живете не в России и не планируете туда ездить — подпишитесь на регулярные пожертвования в пользу «Давайте».

Россия нанесла новый удар по Киеву через четыре дня после массированной атаки на город российских беспилотников и ракет. В результате удара в ночь на 2 июля погиб 31 человек, более сотни пострадали. Повреждены более 20 жилых домов.

Предыдущий удар по Киеву

Россия нанесла по Киеву один из самых масштабных ударов за все время войны Разрушены жилые дома, погибли более 30 человек, ранены 100. Как это выглядит

Предыдущий удар по Киеву

Россия нанесла по Киеву один из самых масштабных ударов за все время войны Разрушены жилые дома, погибли более 30 человек, ранены 100. Как это выглядит