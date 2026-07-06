К лидеру оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну пришли с обыском

В Армении силовики с утра 6 июля проводят обыски в доме лидера партии «Процветающая Армения» и бизнесмена Гагика Царукяна, а также в связанных с ним компаниях. Об этом заявила пресс-секретарь партии Ивета Тоноян, сообщает News.am.

По данным Sputnik Армения, обыск в доме Царукяна в Ереване проводят сотрудники Службы национальной безопасности Армении. Тоноян заявила, что обыски проводятся почти во всех компаниях, входящих в концерн Царукяна «Мульти Груп», а также в квартирах директоров этих организаций.

Сотрудники правоохранительных органов также пришли на Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат», принадлежащий Царукяну. Работников завода отправили домой.

В Следственном комитете Армении заявили, что обыски проводятся более чем по 70 адресам в рамках более чем десятка уголовных производств. Других подробностей ведомство не привело. По данным СМИ, речь идет об уголовных делах, возбужденных по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Гагик Царукян — один из богатейших людей Армении. На выборах в июне 2026 года его партия «Процветающая Армения» набрала 3,9% голосов и не смогла пройти в парламент.

Незадолго до выборов премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что власти планируют национализировать завод «Араратцемент», принадлежащий Царукяну. Самого бизнесмена он называл членом «мафии».

В конце июня Генпрокуратура Армении попросила ЦИК разрешить начать уголовное производство в отношении Царукяна. О решении Центризбиркома не сообщалось. Незадолго до этого в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

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