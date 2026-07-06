Хакеры из России взломали электронную почту чиновников и дипломатов Великобритании. Полученные данные выставили на продажу в даркнете

Хакеры из России взломали электронные почтовые ящики правительственных и региональных чиновников Великобритании, включая сотрудников министерства иностранных дел, которые работают за пределами страны, пишет The Telegraph.

В результате кибератаки хакеры получили доступ к письмам и паролям, которые позволят злоумышленникам проникнуть в системы британского правительства, содержащие чувствительную информацию. Речь среди прочего идет о доступе к системам Национальной службы здравоохранения и поставщиков энергии.

Среди взломанных аккаунтов также оказались учетные записи IT-специалистов британских посольств в Таиланде и на Маврикии.

Полученные данные хакеры выставили на продажу на форумах в даркнете. Цена на них достигает 60 тысяч долларов.

Опрошенные эксперты заявили The Telegraph, что атака продолжается. Национальный центр кибербезопасности (NCSC) выпустил срочное предупреждение. Там потребовали, чтобы организации, которые уже попали под удар или еще могут попасть, провели проверки и изолировали взломанные устройства.

Издание пришло к выводу, что за атакой стоят российские хакеры, поскольку код программы-взломщика «был написан на русском языке». При этом никаких подтверждений причастности властей России к этой атаке нет.

«Однако хакеров, действующих с территории России, считают удобным инструментом для дестабилизации ситуации в мире, на деятельность которого Кремль, как считается, предпочитает закрывать глаза», — пишет The Telegraph.

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