Греческий журналист и бывший депутат Европарламента Стелиос Кулоглу Stelios Misinas / Reuters / Scanpix / LETA

Власти пока не установленной страны взломали телефон греческого журналиста и политика Стелиоса Кулоглу, который работал депутатом Европарламента в 2015–2024 годах, с помощью шпионской программы Pegasus, установили эксперты по кибербезопасности из лаборатории . По их информации, это произошло, когда Кулоглу активно работал в комитете PEGA — структуре Европарламента, расследовавшей случаи применения Pegasus и другого шпионского софта в Европе. Исследователи установили, что за этим стоят власти страны, которая причастна ко взломам телефонов журналистов и активистов из России и Беларуси, живущих в Евросоюзе; среди них — издатель «Медузы» Галина Тимченко. Правозащитники из организации потребовали, чтобы власти Евросоюза эффективно расследовали все известные случаи взломов.

Программа Pegasus — разработка компании NSO Group, которую основали выходцы из спецслужб Израиля. Ее клиенты — государственные органы в разных странах. Это невероятно мощное и крайне агрессивное ПО, которое позволяет властям получить доступ к звуку, камере, памяти взломанного телефона — в том числе к переписке в зашифрованных мессенджерах.

Жертвами Pegasus неоднократно становились независимые журналисты и активисты из разных стран. В феврале 2023 года Pegasus установили на телефон издателя «Медузы» Галины Тимченко.

Мы подробно рассказывали об этом

«Мы все испугались. Но делали вид, что нет» В феврале 2023 года на телефон издателя «Медузы» Галины Тимченко установили шпионскую программу Pegasus. Возможно, это сделала одна из европейских спецслужб

Мы подробно рассказывали об этом

«Мы все испугались. Но делали вид, что нет» В феврале 2023 года на телефон издателя «Медузы» Галины Тимченко установили шпионскую программу Pegasus. Возможно, это сделала одна из европейских спецслужб

Сотрудники Citizen Lab установили, что айфон депутата Европарламента Стелиоса Кулоглу заразили Pegasus 21 октября 2022 года в Греции, когда он лежал в больнице, а затем повторно — 6-7 марта 2023-го, когда он прилетел в Бельгию из Афин. В этот период, по словам Кулоглу, он активно участвовал в работе комитета PEGA, которые и расследовал случаи применения Pegasus и другого шпионского софта в Европе.

Предполагается, что хакеры могли получить доступ к конфиденциальным документам и протоколам заседаний комитета. Это первый известный случай взлома телефона участника комитета PEGA. Эксперты обнаружили активность хакеров, когда Кулоглу обратился в Citizen Lab в мае 2026-го.

Специалисты выяснили, что первую кибератаку на депутата совершили с помощью учетной записи Apple ID [email protected]. Ее же использовали при атаках на телефоны журналистов из России и Беларуси. Citizen Lab и Access Now рассказали об этих взломах в мае 2024 года. Тогда выяснилось, что жертвами Pegasus стали семь человек, живущих в Европе; большинство атак произошло в странах Балтии.

Эксперты Citizen Lab заявили, что не связывают заражение телефона Стелиоса Кулоглу с конкретным правительством. У организации нет данных о том, что за взломом могут стоять власти Греции, России или Беларуси. В Access Now отметили, что нет никаких доказательств того, что Россия или Беларусь имеют доступ к Pegasus.

По информации исследователей, взлом осуществил клиент NSO Group, который имеет разрешение на использование Pegasus в нескольких странах Европы.

Организация Access Now рекомендовала властям Евросоюза провести независимое и беспристрастное расследование хакерской атаки на Кулоглу и установить масштаб атак, направленных против комитета PEGA. Правозащитники призвали ЕС предоставить пострадавшим эффективные средства правовой защиты и привлечь к ответственности тех, кто использует Pegasus.

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«Медуза»