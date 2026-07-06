Глава комитета Госдумы по защите семьи Останина решила через суд доказать, что «не оправдывает убийство тысяч женщин ради статистики по демографии»

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) подала иск о защите чести и достоинства против депутата Ксении Горячевой («Новые люди»).

Поводом для иска стал заочный спор парламентариев по законопроекту о домашнем насилии.

19 июня Горячева направила на отзыв в правительство новый законопроект об уголовной ответственности за побои близких и родственников. Останина эту инициативу прокомментировала, усомнившись, что молодые россияне будут вступать в брак, если этот законопроект примут.

«Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье», — заявила она.

Горячева ответила: «Самое страшное — слышать такие слова от женщины, которая готова считать безопасность женщин допустимой платой за сохранение статистики браков».

«Произвольная интерпретация моих слов об отношении к законопроекту, который внесла фракция „Новые люди“, вылилась в клевету и обвинения меня в том, что я оправдываю и приветствую убийство тысяч женщин ради статистики по демографии», — объяснила Останина причину обращения в суд.

Горячева в ответ на иск заявила, что не меняет свою позицию и готова отстаивать ее в суде. «Наш спор с Ниной Александровной — не о личных отношениях друг к другу, а о защите женщин и детей от насилия. <…> Политические разногласия по таким вопросам должны решаться в открытой дискуссии и в стенах парламента, а не через иски», — добавила она.

Закон о наказании за домашнее насилие пытаются принять в России уже более 10 лет, но инициативы либо отклоняют, либо тормозят их принятие. Вместо закона, который бы защитил пострадавших, в 2017 году домашнее насилие в стране декриминализировали. С тех пор агрессору при первом нарушении грозит только штраф от пяти тысяч до 30 тысяч рублей, арест или обязательные работы (чаще всего назначают штраф). Уголовное наказание предполагается только за второй и последующие случаи.