Глава комитета Госдумы по защите семьи заявила, что закон о домашнем насилии отпугнет мужчин от брака

Закон о домашнем насилии может отпугнуть мужчин от брака, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье.

Авторы законопроекта о домашнем насилии, сказала Останина в интервью агентству «Москва», должны представить «аналитику» — «как это скажется на желании создавать новые семьи и как это скажется сейчас на процессе разводов».

Сейчас, по словам Останиной, разводятся «восемь из десяти семей». По ее прогнозам, если закон о домашнем насилии будет принят, разводиться будут «десять из десяти».

Депутат также заявила, что в действующем законодательстве уже прописано уголовное наказание за физическое воздействие в независимости от того, где оно происходит.

Закон о домашнем насилии пытаются принять в России уже более 10 лет. Так, 2016 году в Госдуму вносили законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ», разработанный при участии Оксаны Пушкиной, которая в тот момент была депутатом. Рассмотрение законопроекта заморозили.

В 2017 году домашние насилие было декриминализовано. Агрессору при первом нарушении грозит только штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, арест или обязательные работы (чаще всего назначают штраф), а уголовное наказание предполагается только за второй и последующие случаи.

В 2024 году новую попытку внести закон о домашнем насилии на рассмотрение предприняла фракция «Новые люди». В 2025 году он получил отрицательный отзыв правительства. 19 июня 2026 года депутат от «Новых людей» Ксения Горячева направила на отзыв в правительство новый законопроект об уголовной ответственности за побои близких и родственников. Отзыв на него пока не получен.

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