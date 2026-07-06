Бразилия вылетела с чемпионата мира по футболу. Норвегия впервые вышла в четвертьфинал

Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу со счетом 2:1. Игра прошла на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США).

Два гола у норвежцев забил нападающий Эрлинг Холанд на 79-й и 90-й минутах. Единственный гол бразильцев с пенальти в добавленное время забил Неймар.

По итогам матча Норвегия впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира. 11 июля Норвегия сыграет с Англией, которая накануне обыграла Мексику со счетом 3:2.

В свою очередь, Бразилия впервые с 1990-го не вышла в ¼ финала ЧМ. Бразильский нападающий Неймар после игры заявил, что завершает карьеру в национальной сборной.

«Я пытался, пытался. Теперь все, все кончено. Я здесь и здесь же закончил», — сказал футболист.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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