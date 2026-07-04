Сеть АЗС в Чите начала продавать бензин без очереди участникам войны и их родственникам. Некоторые жители региона ждут возможности заправиться сутками

Сеть автозаправочных станций БРК и «Корс» расширила список граждан, которые могут заправлять автомобили вне очереди. В него включили участников российского вторжения в Украину и членов их семей, сообщает «Чита.ру».

Ранее право на заправку вне очереди было только у людей с инвалидностью первой и второй группы, отмечает издание. Теперь его расширили, включив категории граждан.

Как отмечает издание, на АЗС БРК и «Корс» в Чите продают до 15 литров бензина в бак.

Топливный кризис в России усугубился в мае на фоне атак украинских беспилотников по нефтяным предприятиям в регионах страны. Из-за дефицита бензина россияне часами стоят в очередях на заправках. В Забайкальском крае одна из самых тяжелых ситуаций по стране. Там, как сообщалось, можно было ждать в очереди до 39 часов. К 3 июля очереди стали двигаться быстрее, пишет «Чита.ру» — время ожидания заправки составляет 18-25 часов.

Вот что происходит в Забайкалье

Кооператив журналистов «Берег» поговорил с россиянином, который провел в очереди за бензином в Чите 39 (!!!) часов Вот его рассказ — о том, как выглядит путешествие через всю страну во время топливного кризиса

Вот что происходит в Забайкалье

Кооператив журналистов «Берег» поговорил с россиянином, который провел в очереди за бензином в Чите 39 (!!!) часов Вот его рассказ — о том, как выглядит путешествие через всю страну во время топливного кризиса