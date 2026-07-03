Войска РФ атаковали Запорожье. Два человека погибли, больше 20 пострадали

Российские военные вечером 3 июля атаковали город Запорожье, сообщил глава Запорожской области Украины Иван Федоров.

Согласно его сообщениям, войска РФ атаковали город и область несколько раз за вечер. В регионе объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара и атак беспилотников.

В Запорожье под удар попали жилые и нежилые дома, а также одно из промышленных предприятий. В результате атаки погибли два жителя города, еще 21 получил ранения. 12 человек доставили в больницы. Среди раненых — два подростка.

В свою очередь назначенный РФ глава аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий днем 3 июля сообщил об ударе по рынку в Токмаке Пять человек погибли, 18 пострадали.

Балицкий заявил,что речь идет о «целенаправленной атаке противника». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Украина заявления властей аннексированной части Запорожской области не комментировала.

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