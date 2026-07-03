Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила от соревнований российского гроссмейстера Владимира Крамника за нарушение этического кодекса организации.

Крамник дисквалифицирован на один год плюс три года условно. Причиной дисквалификации стали публичные обвинения в читинге (нечестной игре с помощью компьютера), которые Крамник, как установила комиссия ФИДЕ по этике, бездоказательно выдвигал в адрес гроссмейстеров Давида Навары и Даниэля Народицкого.

Крамник назвал решение ФИДЕ «абсолютным беззаконием» и заявил, что подаст апелляцию.

Народицкий — известный в США популяризатор шахмат — умер в октябре 2025 года в возрасте 29 лет. Крамник обвинял его в читинге. За несколько месяцев до смерти Народицкий говорил, что из-за «постоянного негатива в сети» у него появились выгорание и тревожность.

Навара — 13-кратный чемпион Чехии. В 2025 году в своем блоге он писал, что после обвинений Крамника в читинге его посещали мысли о суициде.

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