Владимир Крамник получил год дисквалификации — из-за обвинений в читинге в адрес погибшего гроссмейстера Даниэля Народицкого
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила от соревнований российского гроссмейстера Владимира Крамника за нарушение этического кодекса организации.
Крамник дисквалифицирован на один год плюс три года условно. Причиной дисквалификации стали публичные обвинения в читинге (нечестной игре с помощью компьютера), которые Крамник, как установила комиссия ФИДЕ по этике, бездоказательно выдвигал в адрес гроссмейстеров Давида Навары и Даниэля Народицкого.
Крамник назвал решение ФИДЕ «абсолютным беззаконием» и заявил, что подаст апелляцию.
Народицкий — известный в США популяризатор шахмат — умер в октябре 2025 года в возрасте 29 лет. Крамник обвинял его в читинге. За несколько месяцев до смерти Народицкий говорил, что из-за «постоянного негатива в сети» у него появились выгорание и тревожность.
Навара — 13-кратный чемпион Чехии. В 2025 году в своем блоге он писал, что после обвинений Крамника в читинге его посещали мысли о суициде.