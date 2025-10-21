Даниэль Народицкий Kelly Centrelli / AP / Scanpix / LETA

В США в возрасте 29 лет умер гроссмейстер Даниэль Народицкий. У него был длительный конфликт с чемпионом мира по шахматам Владимиром Крамником, который обвинял Народицкого в . Поклонники Народицкого считают, что этот конфликт мог сказаться на его психологическом состоянии. Официально причины смерти Народицкого не названы.

Народицкий входил в топ-200 лучших гроссмейстеров мира и топ-15 ведущих шахматистов США. Его специализацией был блиц (ультрабыстрые шахматы, когда игроку на всю партию отводится менее 10 минут). В декабре 2024 года он занял девятое место на чемпионате мира по блицу, а в августе 2025-го выиграл чемпионат США в этой дисциплине. Однако в первую очередь Народицкий был известен как популяризатор шахмат — он регулярно вел стримы в интернете и выкладывал видеоролики. У него было полмиллиона подписчиков в ютьюбе и 340 тысяч на твиче.

Публичный конфликт Народицкого с Владимиром Крамником начался в 2024 году, когда Крамник обвинил Народицкого в читинге. Крамник выложил видео с отрывком из стрима Народицкого, где тот играл онлайн-партию с любителем: после того как соперник «зевнул» ферзя, Народицкий приступил к анализу партии с использованием компьютера — хотя она еще не была закончена.

Народицкий обвинения в читинге отрицал. Он настаивал, что это была обычная тренировочная онлайн-партия вне рамок коммерческого турнира. «Читерить без получения выгоды похоже на дебилизм», — говорил американский гроссмейстер.

В дальнейшем Крамник указывал на то, что онлайн-результаты и сама манера игры Народицкого были бы «статистически невозможны» без использования подсказок компьютера. При этом он не предоставлял конкретных доказательств в пользу своих обвинений.

Народицкий говорил, что против него начата кампания по дискредитации, и в ответ публиковал подробные видео, в которых разбирал стиль своей игры. В одном из стримов на твиче в конце 2024 года он заявлял, что у него выгорание и тревожность из-за «постоянного негатива в сети».

После смерти Народицкого его фанаты обратили внимание на его крайне напряженное поведение во время последнего стрима. В онлайн-комментариях многие из них прямо обвиняли в этом Крамника.

Крамник опубликовал скриншот сообщения, которое, по его словам, он получил за день до смерти Народицкого. «Даня стримит. Он выглядит так, как будто он на каких-то тяжелых наркотиках. Я обеспокоен, шахматная мафия опасна», — писал собеседник Крамника. Кто этот собеседник, неизвестно.

Крамник заявил, что «был единственным, кто кричал об очевидных долгосрочных проблемах Дани, становящихся тревожными и требующих срочных мер от окружающих», в то время как люди в окружении Народицкого «заботились только о том, чтобы скрыть это и стереть улики». Каких-либо доказательств своих слов он не предоставил.

Многие фанаты и представители шахматного сообщества сочли высказывания Крамника неуместными, раскритиковали его в «отсутствии эмпатии» и обвинили в использовании смерти шахматиста для оправдания своих бездоказательных заявлений. Несколько гроссмейстеров призвали международные шахматные организации уделять больше внимания вопросам психического здоровья популярных игроков в условиях постоянного стресса, а также явно осудить практику обвинений в читинге без доказательств.

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что федерация учредит специальную премию имени Народицкого.