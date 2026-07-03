В Армении запретили голосовать гражданам, постоянно проживающим за рубежом

Национальное собрание Армении приняло поправки, которые разрешают голосовать на парламентских выборах и референдумах только тем гражданам, которые постоянно проживают в республике. Об этом сообщает News.am.

Согласно поправкам, участвовать в голосованиях смогут только те граждане Армении, которые за 48 дней до выборов (или за 28 дней до внеочередных выборов) постоянно проживали в республике более года из двух лет (не менее 366 из последних 730 дней).

Авторами поправок выступили депутаты от правящей партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна. Инициативу поддержали 63 депутата. Оппозиция голосование бойкотировала.

Депутаты оппозиционной фракции «Армения» ранее заявили, что намерены обжаловать поправки в Конституционном суде. Они считают, что принятые изменения ограничивают избирательные права граждан.

В правящей партии заявили, что граждане Армении, постоянно проживающие за рубежом, часто не имеют достаточного представления о кандидатах или могут голосовать под влиянием политической повестки страны проживания. С учетом того, что за пределами Армении постоянно проживают несколько сотен тысяч граждан страны, это, по мнению партии, может создать условия для «гибридного воздействия на избирательный процесс».

Незадолго до парламентских выборов в Армении агентство Reuters сообщало, что российские чиновники обсуждали план отправки на родину проживающих в России граждан Армении, чтобы они проголосовали за конкурентов Никола Пашиняна. Был ли этот план реализован, неизвестно.

Согласно Избирательному кодексу Армении, голосовать за рубежом запрещено.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Победу на них одержала партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна, набрав 49,8% голосов. Этого результата достаточно для парламентского большинства, позволяющего единолично сформировать правительство. Однако недостаточно для конституционного большинства, которое позволяет вносить изменения в Конституцию.

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