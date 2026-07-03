Суд отпустил на свободу сотрудницу московского бара, которой дали срок за видео с кальяном на куличе

Президиум Мосгорсуда изменил приговор сотруднице московского бара Ксении Белоусовой, которую в конце мая приговорили к трем годам из-за видео с кальяном на куличе. Женщину отпустили из-под стражи.

Изначально Белоусову признали виновной по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и назначили ей 200 часов обязательных работ. Однако это наказание сложилось с ее предыдущим приговором по делу о наркотиках (часть 2 статьи 228 УК). Его в августе 2025 года вынес Лефортовский районный суд Москвы, назначивший Белоусовой три года условного срока. Таким образом суммарно суд приговорил Белоусову к трем годам реального срока.

3 июля Мосгорсуд удовлетворил кассационное представление прокуратуры и исключил из приговора Белоусовой по делу об оскорблении чувств верующих предыдущий срок. В сообщении суда говорится, что приговор Лефортовского суда Ксения Белоусова «будет исполнять самостоятельно».

Дело против Ксении Белоусовой возбудили 13 апреля — после того, как на видео в ее инстаграме обратили внимание Z-блогер Владислав Поздняков и провластные телеграм-каналы. На этом видео Белоусова рассказывала, что по просьбе клиента приготовила ему кальян на куличе.

Вскоре после этого Белоусова удалила публикацию и опубликовала извинения. На суде в своем последнем слове перед приговором она говорила, что сама верующая. «Я регулярно посещаю церковь и ценю, и уважаю все, что связано с церквью. Моя семья, мама, папа, и брат — участники СВО, я прошу принять во внимание их состояние здоровья», — говорила Белоусова.