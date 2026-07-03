Россия нанесла удар по Сумам авиабомбами и беспилотниками. Четыре человека погибли, 20 получили ранения
Источник: Олег Григоров
Российские военные поздно вечером 3 июля нанесли массированный удар корректируемыми авиабомбами и беспилотниками по городу Сумы, сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Власти города уточнили, что один из снарядов попал в жилой сектор Ковпаковского района. «В эпицентре удара — многоэтажный дом, магазин и дорога. На месте было много людей. Дети», — добавил Григоров.
Судя по фотографиям с места удара, один из жилых домов сильно поврежден, частично разрушены несколько квартир.
В результате обстрела погибли четыре человека, включая одного ребенка. Еще 20 человек доставлены в больницу с ранениями. Половина из них в тяжелом состоянии.