Россия нанесла удар по Сумам авиабомбами и беспилотниками. Четыре человека погибли, 20 получили ранения

Российские военные поздно вечером 3 июля нанесли массированный удар корректируемыми авиабомбами и беспилотниками по городу Сумы, сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Власти города уточнили, что один из снарядов попал в жилой сектор Ковпаковского района. «В эпицентре удара — многоэтажный дом, магазин и дорога. На месте было много людей. Дети», — добавил Григоров.

Судя по фотографиям с места удара, один из жилых домов сильно поврежден, частично разрушены несколько квартир.

В результате обстрела погибли четыре человека, включая одного ребенка. Еще 20 человек доставлены в больницу с ранениями. Половина из них в тяжелом состоянии.

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