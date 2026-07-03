Правительство велело нефтяным компаниям поставлять дополнительное топливо в регионы для «скорейшего удовлетворения внутреннего спроса»

Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы «с целью скорейшего удовлетворения внутреннего спроса», говорится в сообщении правительства.

Решение приняли на совещании по «ситуации на рынке топлива». Во встрече принимали участие федеральные чиновники, главы регионов и отраслевых компаний.

Как отмечается, особое внимание на совещании уделили «региональным топливным рынкам» Иркутской области и Забайкальского края.

В сообщении правительства ни разу напрямую не упоминается, что Россия переживает топливный кризис, а в Иркутской области и Забайкальском крае ситуация с дефицитом топлива остается одной из самых сложных по стране.

Топливный кризис в России усугубился в последние месяцы на фоне более интенсивных ударов украинских беспилотников по нефтяным предприятиям.