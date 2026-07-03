Полиция девяти стран задержала десятки подозреваемых в изнасилованиях спящих женщин и съемках порно
Правоохранительные органы девяти стран провели совместную операцию «Медуза», которая позволила выявить десятки подозреваемых в совершении сексуализированного насилия над своими близкими, сообщает Deutsche Welle. Почти все жертвы — женщины.
В ходе расследования удалось обнаружить несколько онлайн-сетей, состоящих из мужчин. Они усыпляли женщин (в основном, своих девушек и жен) с помощью наркотических препаратов, насиловали их, после чего выкладывали фото и видео в интернет, рассказывает DW.
В результате операции задержаны 57 человек. Расследование, проводившееся с апреля 2026 года, затронуло семь стран. Всего удалось выявить 158 жертв, которые на данный момент находятся в безопасности.
Операцию провели Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании совместно с Европолом. Также были привлечены правоохранительные органы Бразилии, Венгрии, Испании, Канады, Нидерландов, США и Франции.
Представители BKA рассказали, что многие жертвы не знали о том, что подверглись сексуализированному насилию. Из-за того, что они находились под действием успокоительных и обезболивающих препаратов, они не могли вспомнить произошедшее и почувствовать физические последствия изнасилования.
В конце 2024 года во Франции суд приговорил 72-летнего Доминика Пелико к 20 годам тюрьмы. Согласно материалам дела, в 2011-2020 годах он тайно давал своей жене Жизель транквилизаторы и насиловал ее. Также Доминик Пелико приглашал для этого незнакомцев, пока она находилась без сознания.
В ходе расследования было выявлено около 200 эпизодов изнасилований. Приговоры по этому делу вынесли еще 50 мужчинам.