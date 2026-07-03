«Газета.ру» опубликовала обращение депутатов КПРФ с просьбой отменить блокировку телеграма. Вскоре публикацию удалили

Российское издание «Газета.ру» удалило со своего сайта материал о том, что депутаты от фракции КПРФ обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой предоставить информацию об эффективности и целесообразности блокировки мессенджеров, в том числе телеграма.

Публикация вышла на сайте издания утром 3 июля. «Газету.ру» цитировала обращение депутатов, которое было в распоряжении редакции. По мнению авторов, реальная польза от блокировок сомнительна, а проблемы и неудобства законопослушные граждане испытывают каждый день.

Кто из парламентариев подписал обращение не уточнялось, но его прокомментировал изданию депутат от КПРФ Владимир Исаков.

Среди прочего депутаты попросили Шадаева «рассмотреть возможность отмены или ослабления блокировок, если заявленные цели [блокировок] не достигаются».

С чем связано удаление публикации, неизвестно. Она остается доступной в кэше «Яндекса». При попытке открыть материал на сайте, выдается ошибка 404 и надпись «Страница не найдена».

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Против блокировок мессенджеров, в том числе телеграма, так или иначе выступали преставители всех «оппозиционных» партий в Госдуме — КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей». Близкий к администрации президента источник «Медузы» рассказывал, что системным партиям разрешили выступать против блокировок, но «расплывчато». «Это и возможность набрать очки на популярной теме, и дополнительный сигнал силовикам от гражданских чиновников, что блокировки непопулярны. Такая публичная политика на минимальных оборотах», — рассказал собеседник.

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