Wildberries повысит комиссию для продавцов из-за топливного кризиса

Маркетплейс Wildberries с 7 июля увеличит размер комиссии для продавцов. Такое решение, пишет «Коммерсант», в компании объяснили текущей экономической ситуацией, в том числе значительным подорожанием топлива и связанным с этим ростом логистических расходов.

По оценкам экспертов, рост комиссии продавцов может составить от 5 до 20 процентных пунктов. Сильнее всего — на 20% — вырастут комиссии для тех, кто использует маркетплейс как витрину и доставляет заказы курьерами или через самовывоз. Для продавцов, использующих склады Wildberries, комиссия увеличится на пять процентных пунктов.

По оценке Wildbox, повышение комиссий приведет к подорожанию до 90% товаров на площадке. Также с Wildberries может начаться отток продавцов, предупреждают эксперты. Расходы продавцов на онлайн-площадках, отмечает издание, уже и так достигают 50–70% от выручки.

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