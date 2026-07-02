Второй белорусский автобус атаковали в Брянской области. В Совбезе Беларуси призвали жителей отказаться от поездок в Россию

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович призвал жителей страны воздержаться от поездок в Россию, особенно в приграничные регионы.

Вольфович выступил с таким призывом после сообщений российских властей о том, что украинский беспилотник атаковал туристический автобус из Беларуси на территории Брянской области. Как заявили в Следственном комитете России, «в непосредственной близости» от автобуса сработало взрывное устройство. Двое водителей и один пассажир пострадали.

«Мы же предупреждали, президент неоднократно выступал и говорил: уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области. Там каждый день падают беспилотники, происходят такие нехорошие случаи. Мы не закрывали границы, это решение каждого — ехать или не ехать», — заявил Вольфович.

По его словам, речь идет об «абсолютно частных поездки различных граждан Беларуси, которые решили поехать в Анапу на Черное море» и подвергают себя опасности. «Гарантировать безопасность в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция. Надо думать своей головой, принимать правильное решение», — добавил госсекретарь.

Как отмечает издание «Зеркало», российская и белорусская версии случившегося расходятся. Так, телеканал ОНТ опубликовал еще одно заявление Вольфовича о том, что автобус попал под удар случайно. «Это случайно передвигающийся автобус по территории Брянской области и случайно упавший дрон по дороге между двумя трассами», — сказал он. Однако позже телеканал эту цитату удалил.

В свою очередь власти РФ утверждают, что Украина специально атаковала белорусский автобус. В частности, об этом заявил посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская также призвала жителей Беларуси не ездить в Россию. Александр Лукашенко ситуацию не комментировал. В Генштабе ВСУ назвали информацию об атаке украинского дрона на пассажирский автобус «провокацией».

Это второй пассажирский автобус из Беларуси, который попадает под удар в Брянской области. 17 июня, как заявили власти РФ, украинский беспилотник попал по другому автобусу. В нем ехали 44 человека, в том числе 28 детей. Это были воспитанники спортивной школы из белорусского города Речица, которых отправили на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранения получили шесть человек, в том числе четверо детей. Украинские спецслужбы назвали обвинения провокацией Москвы.

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