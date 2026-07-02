Власти РФ направят дополнительное топливо в Калининградскую область

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на встрече с Владимиром Путиным в Кремле попросил о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива в регион. Путин его обращение поддержал, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин поддержал и просьбу «о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области». По словам Пескова, речь идет о традиционной форме субсидирования.

Кроме того, поддержку Путина получила и просьба губернатора о покупке дополнительных паромов для Калининграда.

С конца мая в России на фоне усиления атак украинских дронов на НПЗ усугубился топливный кризис. Почти во всех регионах страны ввели те или иные ограничения на продажу бензина и дизеля. В некоторых регионах россияне вынуждены искать топливо по заправкам и стоять в многочасовых очередях. В Калининграде лимиты на продажу топлива ввели с 25 июня.